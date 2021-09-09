Фонд гарантування виставляє на продаж 19 земельних ділянок банку "Аркада"

фото: аркада

Фонд гарантування вкладів фізосіб повторно виставить на продаж земельні ділянки АТ АКБ "Аркада", розташовані у селищі Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району Київської області.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Зазначається, що відкриті електронні аукціони пройдуть 16 вересня 2021 року в системі Prozorro.Продажі.

Всього виставлять на торги окремими лотами 19 земельних ділянок загальною площею 159,05 га. Їх цільове призначення - ведення особистого селянського господарства.

"Виставлені на продаж земельні ділянки мають вдале розташування - поблизу столиці, на відстані 16 км на захід від Києва.

Селище Михайлівка-Рубежівка межує з містами Буча та Ірпінь, характеризується активною забудовою приватними будинками і сучасними котеджними містечками. Неподалік - сосновий ліс, Генеральські озера і Бучанське водосховище", - додають у Фонді.

Виставлені на продаж ділянки мають різну площу - від 5,53 га до 10,36 га, а також різну початкову вартість - від 5,02 млн грн до 10,06 млн грн.

Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону.

Брати участь в аукціонах можуть як юридичні, так і фізичні особи. Детальний опис лотів та умови участі в аукціоні представлені на сайті Prozоrro.Продажі за посиланням.

Кошти, отримані від продажу цих активів, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами банку "Аркада".

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Економічна правда