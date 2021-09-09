Ринок землі: кількість угод перетнула позначку в 14 тисяч

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Станом на 9 вересня кількість угод з купівлі-продажу земельних ділянок перетнула позначку у 14 тисяч (14 229), найчастіше укладали у Київській та Полтавській областях.

Про це повідомляє прес- служба Мінагрополітики.

При цьому, заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру подали 4923 нотаріусів.

"Всього заяв – 5529 , із них погоджено 4888, в черзі на розгляд – 2, відмову отримали 639", - додали у відомстві.

У регіональному розрізі за кількістю угод найбільше укладали у Київській (1284 договорів) та Полтавській (1266 договорів) областях. Третьою за кількістю є Хмельниччина (1208 договорів).

За обсягом угод першою є Кіровоградська (4 131,6 га) та Харківська (3 795 га) області.

Нагадуємо:

Станом на 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га.

На 7 вересня кількість угод з купівлі-продажу земельних ділянок перетнула позначку у 13 тисяч, найчастіше укладали у Київській та Полтавській областях.

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Економічна правда