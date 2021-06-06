Поряд з доларом: Сальвадор хоче зробити bitcoin офіційним платіжним засобом

Сальвадор стане першою в світі країною, яка зробить bitcoin законним платіжним засобом поряд з доларом США.

Про це повідомляє телеканал CNBS.

У відеотрансляції конференції Bitcoin 2021 Майамі президент Наїб Букела оголосив про партнерство Сальвадора з компанією Digital wallet Strike для створення сучасної фінансової інфраструктури країни з використанням технології біткойн. За словами Букела, він має намір внести відповідний законопроект до конгресу вже на наступному тижні.

Джек Маллерс, засновник платіжної платформи Lightning Network Strike сказав, що цей крок допоможе розкрити міць і потенціал біткойнов для повсякденного використання і це принесе користь приватним особам , підприємствам і послуг державного сектора.