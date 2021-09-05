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Міністерство: регіони готові до старту опалювального сезону на майже 80%

Неділя, 5 вересня 2021, 14:59
 
UNSPLASH

Станом на початок вересня регіони технічно готові до старту опалювального сезону на майже 80%. 

Про це повідомляється на сайті Мінрегіону.

"Динаміка відповідає рекомендованим показникам та графікам підготовки", — зазначив міністр Олексій Чернишов. 

Він наголосив, що  принципова задачі для усіх — тарифи для населення підвищуватися не мають. "Зі свого боку, держава готова підтримувати органи місцевого самоврядування й підприємства ТКЕ. Зокрема, триває робота над Законом 1639 щодо компенсації різниці в тарифах", - додав міністр. 

Нагадуємо:

Оператор газотранспортної системи України заявляє про збільшення боргів облгазів до загальної суми 9,2 млрд грн, а це ставить під загрозу стабільне проходження опалювального сезону – з них 7 млрд грн заборгували облгази Фірташа.

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що ціна на газ для теплокомуненерго, який вони постачають для населення складе 7,4 гривні. 

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