Міністерство: регіони готові до старту опалювального сезону на майже 80%

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Станом на початок вересня регіони технічно готові до старту опалювального сезону на майже 80%.

Про це повідомляється на сайті Мінрегіону.

"Динаміка відповідає рекомендованим показникам та графікам підготовки", — зазначив міністр Олексій Чернишов.

Він наголосив, що принципова задачі для усіх — тарифи для населення підвищуватися не мають. "Зі свого боку, держава готова підтримувати органи місцевого самоврядування й підприємства ТКЕ. Зокрема, триває робота над Законом 1639 щодо компенсації різниці в тарифах", - додав міністр.

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