Офіційний курс: гривня зміцніла до долара та євро

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Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 6 вересня на рівні 26,93 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,97 грн (на 3 вересня – 32,01 гривні).

Нагадуємо:

3 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 – 26,89 гривні.

3 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 – 26,97 гривні.

Економічна правда