Американський сервіс таксі Lyft розглядає приєднання до Дія.City – Мінцифри

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Американська компанія Lyft, що є сервісом прокату авто- та велотранспорту з відкриттям власного дослідницького центру у Києві розглядає можливість приєднання до податкового режиму Дія.City – це одна з найбільших транспортних компаній світу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Транспортна мережа Lyft об’єднує прокат автомобілів, велосипедів, моторолерів та транзит. У Міністерстві цифрової трансформації визначають, що наразі компанія розглядає можливість вступити до Дія.City.

Раніше повідомлялося, що Lyft відкриває центр досліджень і розробки в Києві, що дозволить розширити технічне ком'юніті компанії в Східній Європі. Український R&D-центр займатиметься дослідженням та розробкою продуктів і стане одним із найбільших у Європі, зазначає Мінцифри.

У відомстві нагадали, що після запуску Дія.City очікується зростання IT-галузі з 6 млрд доларів до 16,5 млрд доларів у 2025 році.

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Нагадуємо:

Американський сервіс виклику таксі Lyft відкриває центр досліджень і розробки в Києві, що дозволить розширити технічне ком'юніті компанії в Східній Європі.

Київська команда займатиметься збором і обслуговуванням найбільш актуальних картографічних даних, а також розробкою алгоритмів, моделей і послуг платформ для забезпечення бази для поточних і майбутніх пропозицій Lyft.

Економічна правда