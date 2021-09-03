Планові технічні роботи: ПриватБанк на 5 годин призупинить роботу банкоматів, терміналів і Приват24

фото: приватбанк

Приватбанк 4 вересня з 1:00 до 6:00 буде оптимізувати процесинг банку - тимчасово не працюватимуть транзакції по картках, Приват24 для фізосіб та бізнесу, LiqPay, а також мережа банкоматів, терміналів та POS-терміналів банку.

Про це повідомляє прес-служба банку у Facebook.

"Ми проводимо такі роботи, аби ви змогли оплачувати покупки та здійснювати операції легко та без проблем, а Приват витримав будь-які навантаження. Тому якщо вночі вам знадобиться готівка, потурбуйтеся про це завчасно. Перепрошуємо за незручності", - заявили в банку.

Нагадуємо:

У червні Деякі клієнти ПриватБанку через збій зіткнулися з повторним списанням коштів за деякими картками, некоректним відображенням і використанням доступного залишку на карті.

Згодом у ПриватБанку заявили, що повністю відновили стабільну роботу системи та повернули кошти кожному клієнту.

Економічна правда