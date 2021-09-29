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Гетманцев пояснив, чи можуть родичі чиновників амністувати активи

Середа, 29 вересня 2021, 12:55
 
Unsplash

Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев заявив, що родичі чиновників можуть амністувати кошти під час податкової амністії, але з усіма обмеженнями, які встановлені антикорупційним законодавством.

Про це він сказав під час час круглого столу: "Податкова амністія: як пройти, не спіткнувшись", організованого ЕП, відповідаючи на питання.

Гетманцева запитали про родичів держслужбовців у контексті податкової амністії.

"Розглядаючи приклади інших країн, ми взагалі хотіли всім дати можливість амністуватись, абсолютно всім без обмежень. Але в ході консультацій вирішили чиновникам обмежити право на участь в амністії. 

Чиновники насправді вже вийшли "в білу", вже задекларували свої статки, це не звільняє їх від відповідальності за ухилення від сплати податків. Тому сама ця норма є такою дискримінаційною по відношенню до чиновника. Норма є дещо дискримінаційною, але у суспільстві чиновник ніколи не був тим, кого треба жаліти, тому вона пройшла нормально", - відповів він.

"Родичі можуть (амністуватися - ред.). Але ви розумієте, що ми декларуємо родичів, які мають спільне господарство з нами, і якщо, скажімо, родич цей задекларує якісь статки, які не вказані в нашій декларації як його статки, це буде відповідальність аж до кримінальної.

Тому родичі можуть, але з тими всіма обмеженнями, які встановлені антикорупційним законодавством", - пояснив нардеп.

Більше про "податкову амністію" читайте у статті: Податкова амністія стартувала з 1 вересня: кого це стосується, які є ризики для декларантів та питання без відповідей

Нагадаємо:

З 1 вересня стартувала податкова амністія - добровільне декларування доходів триватиме рік, розмір податку, який потрібно заплатити, аби легалізувати свої статки, залежатиме від того, який актив декларується та де він перебуває.

За 3 тижні вересня у рамках податкової амністії задекларовано 33 млн грн і сплачено до бюджето 1,6 млн грн.

Олексій Павлиш, ЕП

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