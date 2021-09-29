НБУ отримав 30 звернень на банки щодо податкової амністії

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Нацбанк отримав 31 звернення від українців щодо податкової амністії, на відмову відкрити рахунок із них було 9 скарг.

Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан під час час круглого столу: "Податкова амністія: як пройти, не спіткнувшись", організованого ЕП, відповідаючи на питання.

У заступника голови Нацбанку запитали щодо фінмоніторингу та джерел походження коштів, які амністуються.

"Для відкриття рахунку документи (про походження - ред.) подавати не потрібно. Те, що декларується в рамках амністії, воно не має документального підтвердження. Якщо б воно мало документальне підтвердження, воно було б оподатковано.

Тобто, це, перш за все, декларується зі слів декларанта, при відкритті рахунку він підписує і анкету, і заяву про те, що кошти не мають кримінального походження, яке відрізняється від ухилення від податків", - пояснив Шабан.

"Процедура фінансового моніторингу при цьому не скасовується. Протягом декларування є 2 елементи: 1) документальне підтвердження не потрібно; 2) певна робота банку, але це більше експертна робота", - додав він.

"Звісно, у вас не будуть просити договір дарування. Можливо, це буде якась усна співбесіда", - зазначив Шабан.

"Ми амністуємо від відповідальності тільки за податкові правопорушення. Йдеться лише про ухилення від оподаткування", - додав голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев.

У представника НБУ також запитали, куди звертатись, якщо банки відмовляються відкривати рахунок.

"Перше - це Центр підтримки банків, але якщо це не працює, у НБУ з 1 вересня запрацювала гаряча лінія для таких звернень.

Наразі ми отримали 31 звернення, 9 скарг про те, що у відділеннях не можуть допомогти з відкриттям рахунка. Ми спілкуємось з банками. Звернень не так багато", - відповів Шабан.

Більше про "податкову амністію" читайте у статті: Податкова амністія стартувала з 1 вересня: кого це стосується, які є ризики для декларантів та питання без відповідей

Нагадаємо:

З 1 вересня стартувала податкова амністія - добровільне декларування доходів триватиме рік, розмір податку, який потрібно заплатити, аби легалізувати свої статки, залежатиме від того, який актив декларується та де він перебуває.

За 3 тижні вересня у рамках податкової амністії задекларовано 33 млн грн і сплачено до бюджето 1,6 млн грн.

Олексій Павлиш, ЕП