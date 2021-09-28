Курс валют на 28 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
28 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,55 – 26,57 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:40 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,55 – 26,57 гривні;
Євро — 30,99 — 31,01 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,53 — 26,72 гривні. Євро купують за 30,92 гривні, продають за 31,28 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,60 – 26,68 гривні, євро – 31,07 – 31,17 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 28 вересня на рівні 26,66 гривні.
27 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,60 – 26,62 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua