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Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев розповів про основні цілі податкової амністії, за його словами, фіскальна мета - далеко не основна.

Про це він сказав під час час круглого столу: "Податкова амністія: як пройти, не спіткнувшись", організованого ЕП, відповідаючи на питання.

Гетманцева запитали, що, фактично, сама по собі амністія як джерело доходів не є метою, а "віддушина" перед тим, як будуть введені більш жорсткі правила гри.

"Ми так і комунікували. У законі є певна юридична презумпція - якщо ти не подаєш декларацію, то вважається, що тим самим ти заявляєш, що в тебе нема грошей і активів, отриманих з ухиленням від оподаткування.

Крім суми, яку ми амністуємо автоматично - 400 тис грн. І активи - квартира 120 кв.м, будинок 240 кв.м. і земельні ділянки в межах норм безоплатної приватизації", - відповів Гетманцев.

За словами нардепа, "дійсно, це такий крок держави, яким ми підводимо риску під своїм темним фінансовим минулим".

"Ми даємо можливість всім вийти "в білу" перед тим, як увімкнути інструменти, які існують в усьому світі. Друга мета - це повернути гроші в Україну, аби вони працювали на власника і на економіку.

І третє це фіскальна мета - зібрати гроші - але це далеко не основна мета. У проєкті бюджету 2022 нема взагалі надходжень від амністії, бо Мінфін верстає бюджет на підставі реальних показників. А показників від амністії Мінфін не може прогнозувати", - пояснив він.

Більше про "податкову амністію" читайте у статті: Податкова амністія стартувала з 1 вересня: кого це стосується, які є ризики для декларантів та питання без відповідей

Нагадаємо:

З 1 вересня стартувала податкова амністія - добровільне декларування доходів триватиме рік, розмір податку, який потрібно заплатити, аби легалізувати свої статки, залежатиме від того, який актив декларується та де він перебуває.

За 3 тижні вересня у рамках податкової амністії задекларовано 33 млн грн і сплачено до бюджето 1,6 млн грн.

Олексій Павлиш, ЕП