Влада Києва планує інвестувати у видобуток газу

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КМДА опрацьовує можливість інвестувати у видобуток українського природного газу, який буде спрямований підприємством теплокомуненерго у виробництво теплової енергії для споживачів, та із відповідним листом звернулась до "Нафтогазу".

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

"Київська міська державна адміністрація опрацьовує можливість інвестувати у видобуток українського природного газу, що буде спрямований підприємством теплокомуненерго у виробництво теплової енергії для споживачів.

Саме використання газу вітчизняного видобутку, вартість якого є суттєво нижчою порівняно з вартістю імпортованого, дозволить зменшити витрати підприємства, які напряму впливають на тариф. Із відповідним листом міська влада звернулась до НАК "Нафтогаз України", - йдеться у повідомленні.

КМДА пропонує створити робочу групу, в межах якої відбулося б фахове обговорення ініціативи і підготовка відповідного проєкту.

Рішення міської влади Києва щодо необхідності інвестування у вітчизняний видобуток газу продиктоване низкою факторів, додають у КМДА.

"Насамперед, необхідністю подолання кризи в теплопостачанні, необхідності забезпечити надійні та якісні послуги за цінами, які б враховували платоспроможність населення. Адже сьогодні фіксується тенденція стрімкого зростання ціни на природний газ на світовому та європейському ринках. Прогноз вартості свідчить, що теплокомуненерго країни вимушені будуть купувати природний газ для виробництва теплової енергії для окремих категорій споживачів за цінами, що у 3-4 рази перевищують ті, що закладені в тариф.

Дані офіційних джерел свідчать про те, що за останні роки обсяги власного видобутку природного газу в Україні зменшуються. При тому, що в уряді наголошують на стратегічній необхідності пошуку нових родовищ та збільшенні обсягів вітчизняного видобування", - йдеться у позиції влади Києва.

У КМДА додали, що київські теплоенергетики є одними з найбільших споживачів природного газу в Україні.

Орієнтовний обсяг використання газу комунальним підприємством "Київтеплоенерго" для забезпечення централізованого теплопостачання та виробництва електричної енергії становить 2,3 млрд куб, додали там.

"А вартість цього енергоресурсу є базовим фактором при розрахунку тарифів. Тому міська влада, враховуючи лист "Київтеплоенерго", готова розпочати роботу в напрямку інвестування у вітчизняний видобуток газу як один зі шляхів стримування ціни на теплову енергію.

Станом на сьогодні міська влада не отримала заперечень з боку НАК "Нафтогаз" і готова до більш детального опрацювання, зокрема, у рамках Українського інвестиційного газового конгресу, який відбудеться 20-22 жовтня цього року у столиці", - резюмували в КМДА.

Нагадаємо:

Раніше у КМДА попередили, що тарифи на гарячу воду і опалення можуть зрости на 30-40% цієї осені, та звернулись до уряду із пропозицією використати газ вітчизняного видобутку, щоб не підвищувати тарифи.

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Економічна правда