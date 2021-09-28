У Черкасах підняли тарифи на опалення

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Виконком Черкаської міської ради на засіданні 28 вересня вирішив підвищити ціни на теплопостачання в середньому на 200 гривень для побутових споживачів.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Щоби розпочати опалювальний сезон, потрібно затвердити новий тариф. У нас ціни й так істотно нижчі в порівнянні з іншими містами. Тариф переглядатимемо щомісяця й коригуватимемо його.

Якщо ми не використаємо газ цього місяця, то направимо його на наступний місяць", - заявив директор черкаського "Теплокомуненерго" Павло Карась.

За його словами, вода подорожчала вдвічі, електрика - на третину. За новим тарифом газ коштуватиме 24 тисячі 993 гривні за 1000 кубів.

"Це означає, що люди платитимуть в середньому на 200 гривень більше за тепло. Все інше ми перекриваємо", - додав директор "Теплокомуненерго".

Зазначається, що востаннє тариф на тепло в Черкасах переглядали в березні 2020 року.

Як йдеться у статті ЕП, з 2021 року за встановлення тарифів на тепло та гарячу воду відповідає регіональна влада. Саме від неї залежатиме, які цифри українці невдовзі побачать у своїх рахунках.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та представники "Нафтогазу" ледь не щодня розповідають про готовність країни до опалювального сезону і про відсутність підстав для зростання тарифів, однак місцева влада має іншу думку.

Шмигаль не раз казав, що підстав для підвищення тарифів на тепло немає, оскільки "Нафтогаз" запропонував ТКЕ трирічні газові контракти з ціною 7,42 грн за куб м. Частка газу в тарифі на тепло становить 70-80%.

"До 23 вересня "Нафтогаз" отримав заявки лише від 69% виробників тепла для закупівлі газу за трирічними угодами. Чому підприємства не поспішають з укладанням контрактів? Деякі з них вважають запропоновану "Нафтогазом" ціну зависокою, а умови контрактів – дискримінаційними", - йдеться у матеріалі.

Столичне підприємство "Київтеплоенерго" навіть почало судитися з державним "Укргазвидобуванням", коли остання компанія відмовилася укладати угоду про постачання газу "без посередників" та "за справедливою ціною".

З травня 2021 року уряд скасував дію PSO для "Нафтогазу" щодо забезпечення газом підприємств ТКЕ і ті отримали право купувати газ у будь-яких компаній.

Де-факто ситуація із закупівлями не змінилася, оскільки найдешевшим ресурсом володіє "Нафтогаз" через дочірню компанію "Нафтогаз трейдинг". НАК запропонував трирічні контракти з можливістю індексації раз на рік, пише автор статті.

На думку тепловиків, уряд повинен дозволити їм купувати газ напряму в "Укргазвидобування" за ціною не вище 4 тис грн за тис куб м.

Тепловики вимагають заборонити відключати підприємства від енергопостачання в опалювальний період і розробити механізм автоматичного коригування тарифу на тепло в разі зміни цін на енергоносії.

В іншому випадку підприємства ТКЕ попереджають, що будуть піднімати тарифи на тепло для населення. У Києві таке зростання може становити до 40%, в інших містах – від 40% у Полтаві до 70% у Чернівцях.

Читайте детальніше у статті ЕП: Новий опалювальний сезон: скільки українці платитимуть за газ, електроенергію і тепло

Економічна правда