"Доступних кредитів" видали на 1,3 мільярда, переважно – антикризових

фото з сайту програми 5-7-9%

За тиждень 20 – 24 вересня банки видали "доступних" кредитів під 5,7 або 9% на суму 1,3 млрд грн, водночас майже 70% становлять антикризові кредити для поповнення оборотних коштів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, Міністерства фінансів.

За тиждень банки підписали 439 кредитних договорів. Від загальної суми у 1,3 млрд грн, 888 млн грн складають антикризові кредити на поповнення оборотних коштів, 194 млн грн – на рефінансування попередніх кредитів.

Від старту програми банки-учасники видали 24 114 кредитів на загальну суму 63,6 млрд грн. З них найбільше, 34 млрд грн видано в якості антикризових кредитів. Ще 21,4 млрд грн – рефінансування попередньо отриманих позик.

З усієї суми лише 8 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції.

Переважно кредити отримують представники сільського господарства (44%), торгівлі та виробництва (26%) та промислової переробки (17%). За регіональною класифікацією лідерами залишаються Львівська, Харківська, а також Київська області.

Нагадуємо:

Прем'єр Денис Шмигаль дав завдання Мінфіну спільно з очільниками областей опрацювати механізми вдосконалення інвестиційної складової програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Форум провідних міжнародних фінансових установ, членами якого є 12 міжнародних банків, що працюють в Україні, надіслав лист до Національного банку та Міністерства фінансів з проханням "обмежити реалізацію програми "Доступні кредити 5-7-9%".

В листі голова правління "Райффайзен Банку" Олександр Писарук від імені всіх членів Форуму заявляє, що наразі бюджетні кошти витрачаються переважно не на підтримку бізнесу, що постраждав від карантину та не на фінансування інвестиційних проєктів чи створення нових робочих місць, а на поповнення оборотних коштів платоспроможного бізнесу.

Програму "Доступні кредити 5-7-9%" будуть переглядати у 2022 році - зокрема, уряд може відмовитися від кредитування підприємств, які направляють гроші на поточну діяльність, повідомив ЕП співрозмовник у Мінфіні.

Економічна правда