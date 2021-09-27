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Курс валют: гривня послабилась до долара та євро

Понеділок, 27 вересня 2021, 09:00
 
фото: нбу

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 27 вересня на рівні 26,64 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,22 грн (на 24 вересня – 31,08 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 24 вересня на рівні 26,53 гривні.

24 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 – 26,59 гривні.

24 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,71 – 26,73 гривні.

Економічна правда

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