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Гривня різко зміцнилася до долара та євро

Четвер, 23 вересня 2021, 18:50

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 24 вересня на рівні 26,53 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,08 грн (на 23 вересня – 31,29 гривні).

Нагадуємо:

23 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,58 – 26,60 гривні.

23 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,62 – 26,64 гривні.

Економічна правда

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