Гривня різко зміцнилася до долара та євро
Четвер, 23 вересня 2021, 18:50
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 24 вересня на рівні 26,53 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,08 грн (на 23 вересня – 31,29 гривні).
Нагадуємо:
23 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,58 – 26,60 гривні.
23 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,62 – 26,64 гривні.
Економічна правда
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