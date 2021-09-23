Гривня різко зміцнилася до долара та євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 24 вересня на рівні 26,53 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,08 грн (на 23 вересня – 31,29 гривні).

Нагадуємо:

23 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,58 – 26,60 гривні.

23 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,62 – 26,64 гривні.

Економічна правда