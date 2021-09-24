Курс валют на 24 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
24 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 – 26,59 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:55 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,57 – 26,59 гривні;
Євро — 31,11 — 31,21 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,54 — 26,74 гривні. Євро купують за 31,04 гривні, продають за 31,46 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,64 – 26,69 гривні, євро – 31,14 – 31,25 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 23 вересня на рівні 26,67 гривні.
22 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 – 26,72 гривні.
Економічна правда
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