Hyundai відкликає в США більше 95 тисяч автомобілів через проблеми з двигуном

Компанія Hyundai відкликає в США 95 515 автомобілів через проблеми з двигуном, існує загроза спалаху силового агрегату.

Про це пише autonews.

Зокрема, під цю сервісну компанію потрапили 82 268 кросоверів Hyundai Tucson 2017 модельного року, а також 13 247 автомобілів Hyundai Sonata 2017 модельного року. Всі вони оснащуються гібридним 2,0 л двигуном, який роблять в Південній Кореї.

"Через виробничий дефект може статися передчасне зношення шатунних підшипників. У свою чергу, знос шатунів може призвести до незвичайного стуку двигуна та загоряння контрольної лампи тиску масла", - пише видання.

Якщо автомобіль постійно експлуатується в такому стані, блок двигуна може бути пошкоджений, через що станеться витік масла . Через це може стати причиною пожежі двигуна. Але більш ймовірно, що двигун просто затихне. Під час руху це може призвести до ДТП. чи були зареєстровані через це дефекту загоряння мотора - не повідомляється.

У Hyundai говорить, що якщо буде виявлено будь-яке пошкодження підшипника, то встановлять новий двигун.

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