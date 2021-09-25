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Hyundai відкликає в США більше 95 тисяч автомобілів через проблеми з двигуном

Субота, 25 вересня 2021, 16:41

Компанія Hyundai відкликає в США 95 515 автомобілів через проблеми з двигуном, існує загроза спалаху силового агрегату. 

Про це пише autonews. 

Зокрема, під цю сервісну компанію потрапили 82 268 кросоверів Hyundai Tucson 2017 модельного року, а також 13 247 автомобілів Hyundai Sonata 2017 модельного року. Всі вони оснащуються гібридним 2,0 л двигуном, який роблять в Південній Кореї. 

 "Через виробничий дефект може статися передчасне зношення шатунних підшипників. У свою чергу, знос шатунів може призвести до незвичайного стуку двигуна та загоряння контрольної лампи тиску масла", - пише видання. 

Якщо автомобіль постійно експлуатується в такому стані, блок двигуна може бути пошкоджений, через що станеться витік масла . Через це може стати причиною пожежі двигуна. Але більш ймовірно, що двигун просто затихне. Під час руху це може призвести до ДТП. чи були зареєстровані через це дефекту загоряння мотора - не повідомляється. 

У Hyundai говорить, що якщо буде виявлено будь-яке пошкодження підшипника, то встановлять новий двигун. 

Нагадуємо:

Автовиробник Land Rover відкликав в США більш 111 тисяч кросоверів і позашляховиків через можливий витік палива. 

Компанія Stellantis відкликає в США, Канаді і в Мексиці близько 260 тисяч пікапів Ram 2015-2020 модельних років, через можливе дефекті подушки безпеки.

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Економічна правда
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