260 тисяч пікапів Ram поїдуть на доопрацювання через дефект подушки безпеки

Компанія Stellantis відкликає в США, Канаді і в Мексиці близько 260 тисяч пікапів Ram 2015-2020 модельних років, через можливе дефекті подушки безпеки.

Про це пише autonews.

Зокрема, під цю сервісну кампанію потрапили пікапи Ram 2500, Ram 3500, а також деякі Ram Classic 1500. Всі вони 2015-2020 модельних років. Пікапів Ram 1500 поточного покоління, випуск якого почався в 2019 році, це відкликання не стосується.

"У цих автомобілів під час виробництва могла потрапити волога в пиропатрон подушки безпеки. Це може привести до розкриття подушки безпеки навіть якщо немає зіткнення або сигналу від датчика сигналу їх розкриття", - пише видання.

На даний момент відомо тільки про одну подію, пов'язану з цим дефектом подушок безпеки

Нагадуємо:

На початку поточного року концерн GM відкликав понад 400 тисяч автомобілів Chevrolet Silverado і GMC Sierra через проблеми з піропатроном подушки безпеки. В обох випадках мова йде про продукцію мексиканської компанії Joyson Safety Systems.