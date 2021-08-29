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Land Rover відкликав в США більш 111 тисяч кросоверів і позашляховиків

Неділя, 29 серпня 2021, 17:25
 

Автовиробник Land Rover відкликав в США більш 111 тисяч кросоверів і позашляховиків через можливий витік палива. 

Про це пише autonews. 

Видання повідомляє, що мова йде про Range Rover Sport 2010-2013 модельних років і Land Rover LR4 2010-2016 модельних років. Всі вони з 5,0 л бензиновим двигуном V8 або 3,0 л бензиновим двигуном V6. 

 "В результаті розслідування, яке провели фахівці компанії Jaguar Land Rover, було встановлено, що у цих кросоверів і позашляховиків на фланці паливного бака може утворитися тріщина, що призведе до витоку палива. Якщо це станеться, то автомобіль може спалахнути", - говориться в повідомленні. 

На даний момент автовиробник отримав шість скарг на витік палива через тріщини в паливному баку. 

Власники автомобілів з таким дефектом можуть відчути запах палива, побачити плями бензину на асфальті, а також працюючу жовту контрольну лампу несправності. 

У компанії заявили, що усунуть дефект безкоштовно, якщо його виявлять. 

Нагадуємо:

Компанія Stellantis відкликає в США, Канаді і в Мексиці близько 260 тисяч пікапів Ram 2015-2020 модельних років, через можливе дефекті подушки безпеки. 

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