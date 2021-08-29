Land Rover відкликав в США більш 111 тисяч кросоверів і позашляховиків
Автовиробник Land Rover відкликав в США більш 111 тисяч кросоверів і позашляховиків через можливий витік палива.
Про це пише autonews.
Видання повідомляє, що мова йде про Range Rover Sport 2010-2013 модельних років і Land Rover LR4 2010-2016 модельних років. Всі вони з 5,0 л бензиновим двигуном V8 або 3,0 л бензиновим двигуном V6.
"В результаті розслідування, яке провели фахівці компанії Jaguar Land Rover, було встановлено, що у цих кросоверів і позашляховиків на фланці паливного бака може утворитися тріщина, що призведе до витоку палива. Якщо це станеться, то автомобіль може спалахнути", - говориться в повідомленні.
На даний момент автовиробник отримав шість скарг на витік палива через тріщини в паливному баку.
Власники автомобілів з таким дефектом можуть відчути запах палива, побачити плями бензину на асфальті, а також працюючу жовту контрольну лампу несправності.
У компанії заявили, що усунуть дефект безкоштовно, якщо його виявлять.
Нагадуємо:
Компанія Stellantis відкликає в США, Канаді і в Мексиці близько 260 тисяч пікапів Ram 2015-2020 модельних років, через можливе дефекті подушки безпеки.
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