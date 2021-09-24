У Мінрегіоні пояснили "гіперактивність" ДАБІ в останні дні роботи

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"Гперактивність" роботи ДАБІ в останні дні у Мінрегіоні пояснили побоюваннями ринку щодо затримок на старті роботи нової структури (ДІАМ).

Про це заявила агентству "Інтерфакс-Україна"заступниця міністра розвитку громад і територій Наталія Козловська.

"Перший тиждень роботи ДІАМ показав досить вагомі цифри. В цілому оброблено понад 1300 документів різного роду: зареєстровано 700 повідомлень на початок роботи, видано 135 дозволів, зареєстровано близько 400 декларацій і зараз в роботі - близько 50 сертифікатів готовності", - розповіла Козловська.

При цьому, "гіперактивність" роботи ДАБІ в останні дні вона пояснила побоюваннями ринку щодо затримок на старті роботи нової структури.

"Напруженість відчувала і ДАБІ, відзначали і ми за підвищеними запитами. Однак, як бачимо, побоювання не виправдалися: ДІАМ відразу активно включилася в роботу", - заявила заступниця міністра.

Щодо деяких рішень ДАБІ, які викликають протести з боку громадськості, Козловська сказала, що ДІАМ має всі повноваження, щоб зупинити проєкти, які порушують норми.

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Нагадаємо:

Кабмін 15 вересня ухвалив рішення про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), замість ДАБІ почне роботу новий орган - Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ).

Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) за 2 тижні до ліквідації (1-15 вересня) видала 431 дозвіл на виконання будівельних робіт.