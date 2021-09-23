Гривня ослабла на закритті міжбанку
23 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,62 – 26,64 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,62 – 26,64 гривні;
Євро — 31,24 — 31,27 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,53 — 26,72 гривні. Євро купують за 30,98 гривні, продають за 31,40 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,59 – 26,68 гривні, євро – 31,10 – 31,22 гривні.
Нагадуємо:
23 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,58 – 26,60 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 23 вересня на рівні 26,67 гривні.
Економічна правда
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