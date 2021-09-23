Зеленський про антиолігархічний закон: Олігархічної гілки влади в Україні більше не буде

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Президент Володимир Зеленський подякував нардепам, які підтримали антиолігархічний закон (законопроєкт №5599), а також запевнив, що олігархічної гілки влади в Україні більше не буде.

Про це він написав у Telegram.

"Конституція визначає, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Але фактом життя в нашій державі протягом багатьох років було існування також олігархічної гілки влади - групи людей, які вважали, що вони важливіші, ніж законодавці, урядовці чи судді.

Кожен українець знає, хто ці люди, яких називають олігархами. Кожен українець знає, як олігархи купували політичний вплив і як вони використовували політиків заради своїх інтересів. Держава не мала права це ігнорувати - ніколи. Ні у 2000-х роках, ні у 2010-х роках, ні тим більше зараз", - пише Зеленський.

За його словами, завдяки закону Україна "отримує історичний шанс на побудову цивілізованих і чистих відносин між великим бізнесом і державою".

"Так, це багатьом політикам не подобається. Так, вони хочуть жити, як раніше, працюючи на олігархів. Так, було дуже багато тиску на наших депутатів, дуже багато інтриг і навіть шантажу. Але закон ухвалено.

Я вдячний кожному депутату, який підтримав цей закон. 229 "за" від "Слуги Народу" та 279 "за" в цілому в парламенті - це правильний сигнал", - додав президент.

"Олігархічної гілки влади в Україні більше не буде. Законодавча, виконавча та судова - так. А для олігархів шлях єдиний - стати чистим бізнесом", - запевнив він.

Нагадаємо:

23 вересня Рада прийняла у 2 читанні та в цілому президентський "антиолігархічний" законопроєкт №5599 - документ підтримали 279 нардепів.

Депутати всього подали 1271 правок до другого читання документу, комітет врахував 13 із них.

Монобільшість використала процедуру ad hoc (розглянули лише 13 правок).

Голосування за правки супроводжувалась вигуками у залі "Ганьба!", "Геть диктатуру!" та "Диктатура!" і навіть "Лукашенко!" у контексті диктатура.

У парламентській опозиції наполягають, що законопроєкт №5599 щодо деолігархізації ухвалили у другому читанні з порушенням процедури й регламенту.

Державна уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова надала зауваження до "антиолігархічного" законопроєкту, за її словами документ може суперечити Конституції та порушувати права людини, а відтак не має бути підтриманим.

Венеційська комісія отримала запит від Верховної ради про надання висновку щодо так званого законопроєкту про олігархів.

Венеційська комісія повідомила, що висновок щодо законопроєкту про протидію впливу "олігархів" буде готовий у грудні, водночас документ вже готовий до другого читання.

Народні депутати у першому читанні ухвалили президентський законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

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Економічна правда