Венеційська комісія надасть висновок щодо законопроєкту про "олігархів" у грудні 

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Венеційська комісія повідомила, що висновок щодо законопроєкту про протидію впливу "олігархів" буде готовий у грудні, водночас документ вже готовий до другого читання.

Про це повідомили нардепи від "Голосу" та "Європейської солідарності" Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Нардепи опублікували лист від голови комісії Джанні Букіккіо, адресований голові Верховної Ради Дмитрові Разумкову.

"Венеційська комісія підготує висновок щодо імплементації під час своєї 129 пленарної сесії 15-16 грудня 2021 року", – йдеться у листі.

Законопроєкт №5599 ініційовано президентом у червні 2021 року. Його мета – визначити так званих олігархів та обмежити їхній вплив. Водночас законопроєкт критикують через, зокрема, відсутність незалежного органа, що би визначав "олігархів" та можливі порушення прав людини.

Згідно документу, аби вважатися олігархом, необхідно брати участь у політичному житті, мати значний вплив на засоби масової інформації, бути монополістом на загальнодержавному товарному ринку та володіти активами на понад 1 мільйон прожиткових мінімумів.

Якщо три з цих ознак будуть наявні в однієї особи, то вона вноситься в Реєстр олігархів на підставі рішення РНБО.

Нагадуємо:

Державна уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова надала зауваження до "антиолігархічного" законопроєкту, за її словами документ може суперечити Конституції та порушувати права людини, а відтак не має бути підтриманим.

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні 17 вересня розглянув законопроєкт "про олігархів" №5599 та рекомендував Верховній Раді його ухвалити у цілому.

Народні депутати у першому читанні ухвалили президентський законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Економічна правда