Уряд вніс зміни до процедури здешевлення сільгосптехніки

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Уряд прийняв постанову, яка вносить зміни до процедури формування переліку вітчизняної техніки та обладнання АПК, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів.

Таке рішення ухвалили на засіданні 22 вересня.

Відповідно до пояснювальної записки, мета документу - удосконалення процедури формування переліку вітчизняної техніки та обладнання агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджету, та узгодження назви переліку з порядком визначення ступеня локалізації виробництва.

Відповідно до постанови, тепер такий перелік буде формувати Мінекономіки після перевірки ступеня локалізації виробництва техніки та обладнання.

Зазначається, що форма заявки і документи про включення заводів-виробників до переліку і щорічного підтвердження відповідності техніки та обладнання визначаються у порядку формування переліку, який затверджується Мінекономіки.

Нагадаємо:

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Економічна правда