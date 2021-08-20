Мінекономіки затвердило перелік сільгосптехніки, 25% вартості якої компенсує держава

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Мінекономіки затвердило перелік української сільгосптехніки, 25% вартості якої відшкодовується державою в межах бюджетної програми "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників".

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

До оновленого переліку включено 203 підприємства, номенклатура їх продукції збільшилася на понад 2 тис одиниць с/г техніки – до 16 802 найменувань.

"Ми продовжуємо розширювати інструменти підтримки національного виробника, доповнивши Перелік сільгосптехніки, яка підлягає компенсації, новими заводами-виробниками.

Це гарний стимул для виробників - реалізувати свою продукцію та збільшити доходи, а фермерам - оновити свій парк сільгосптехніки, адже держава відшкодовує 25% її вартості", - заявив перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко.

Оновлений Перелік, зокрема, включає: трактори, самохідні та причіпні обприскувачі, комбайн зернозбиральний самохідний, спеціальні автомобілі сільськогосподарського призначення (зерновози), посівні комплекси, агрегати та аплікатори для внесення рідких мінеральних добрив, жниварки для збирання соняшнику, кукурудзи та інших зернових культур, ріпакові столи, зерноочищувальні сепаратори, технологічне обладнання для комбікормових заводів та елеваторних комплексів.

А також - обладнання для систем крапельного зрошення, зерносушарки, вагове обладнання для зважування сільгосппродукції, напівпричепи, ґрунтообробна техніка, обладнання для утримання ВРХ та свиней тощо.

Із Переліком вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання можна ознайомитись за посиланням: https://bit.ly/3qxCRpz.

На 2021 рік за бюджетною програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом "Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва" планується спрямувати 1 млрд грн.

У Мінекономіки додали, що, за результатами проведеної роботи, 1 833 сільгосптоваровиробники придбали у грудні 2020 року та у період з січня по березень 2021 року 2 846 одиниць сільгосптехніки і обладнання вітчизняного виробництва на загальну суму 909,2 млн грн і отримали часткову компенсацію на суму 189,4 млн грн.

Також, за оперативною інформацією Мінагрополітики, відповідно до поданих уповноваженими банками реєстрів за період з квітня по липень 2021 року планується здійснити компенсаційні виплати аграріям ще майже на 358 млн грн.

Економічна правда