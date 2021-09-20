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Земельний гід

Про ринок землі: все, що треба знати

У Мінагро планують локалізувати виробництво сільгосптехніки

Понеділок, 20 вересня 2021, 16:45
 
Unsplash

Питання розвитку вітчизняного машинобудування є пріоритетом Мінагрополітики, міністр готовий особисто патронувати держпрограму підтримки с/г машинобудування.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

"Через кризові умови пов'язані з коронавірусом, питання відсутності складного машинобудування в Україні постало особливо гостро. Це проблема перш за все нашої національної безпеки.

Я знаю, що зараз, аби замовити будь-який агрегат, можна прочекати рік. Дилери нам заявляють: заводи стоять. Тому нам вже зараз потрібно робити ставку на локалізацію виробництва своєї с/г техніки", - заявив міністр Роман Лещенко під час робочого візиту на Рівненщину.

За словами Лещенка, він готовий особисто патронувати державну програму підтримки с/г машинобудування, в якій буде передбачено ставка компенсації не менше 40% з відповідними податковими пільгами.

Нагадаємо:

Мінекономіки затвердило перелік української сільгосптехніки25% вартості якої відшкодовується державою в межах бюджетної програми "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників". 

Більше про ринок землі, ціни, угоди і лайфхаки читайте в рубриці ЕП "Земельний гід".

Економічна правда

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Мінагрополітики аграрії АПК

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