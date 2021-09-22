Гривня стрімко зміцніла на закритті міжбанку

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22 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,58 – 26,60 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,58 – 26,60 гривні;

Євро — 31,18 — 31,20 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,58 — 26,76 гривні. Євро купують за 31,08 гривні, продають за 31,39 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,65 – 26,72 гривні, євро – 31,20 – 31,27 гривні.

Нагадуємо:

22 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 – 26,72 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 22 вересня на рівні 26,7 гривні.

Економічна правда