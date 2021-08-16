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Газпром майже не бронював додаткові транзитні потужності України на вересень

Понеділок, 16 серпня 2021, 15:43
 
unsplash

Російський Газпром забронював лише 0,65 млн кубометрів на добу додаткових твердих потужностей української газотранспортної системи з можливих 15 млн м3.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на аукціон Regional Booking Platform.

Основний обсяг викуплених потужностей з цього бронювання надійде в Угорщину - на державну виконавчу службу "Берегово" (0,501 млн м3 на добу).

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд м3 – це 109 млн м3 на добу.

У попередні місяці "Газпром" регулярно бронював додаткову тверду транзитну потужність через Україну і ніколи не замовляв додаткову перервну потужність, запропоновану ОГТСУ.

Нагадуємо:

"Газпром" забронював всі запропоновані тверді додаткові транзитні потужності України на серпень обсягом 15 млн кубометрів на добу.

Російський "Газпром" не виявив зацікавленості у додаткових транзитних потужностях України на липень попри рекордне зростання цін на європейських ринках газу.

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