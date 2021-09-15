Україна і РФ поки не починали переговорів по продовженню транзитного контракту – Вітренко

Юрій Вітренко фото: ЕП

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна і РФ поки не починали переговори щодо продовження транзитного контракту після 2024 року, зараз триває стадія "обміну публічними люб'язностями".

Про це він сказав журналістам в Києві в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ні, у нас поки стадія обміну публічними люб'язностями. Це звичайна ситуація. Після такої стадії, принаймні історично, ми і переходили до предметних переговорів", - відповів Вітренко на питання про початок переговорів з "Газпромом" про продовження транзитного контракту після 2024 року.

Нагадуємо:

1 січня 2020 року сплив термін укладеного у 2009 році транзитного контракту між "Нафтогазом України" й "Газпромом".

Та газова угода була підписана керівниками "Нафтогазу" і "Газпрому" за підсумками переговорів Юлії Тимошенко та Володимира Путіна

30 грудня 2019 року було підписано новий договір на 5 років на організацію транспортування, а також транспортну угоду між "Нафтогазом" та "Оператором ГТС України" і міжоператорських угоду між ОГТСУ і "Газпромом".

Контракт передбачає транзит у 2020 році мінімум 65 млрд куб. м російського газу, а в 2021-2024 роках – по 40 млрд куб. м.