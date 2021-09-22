Марченко обговорив з главою місії МВФ "маяки" програми і питання, які ще залишились

фото: міністерство фінансів

Міністр фінансів Сергій Марченко зустрівся з главою місії Європейського департаменту МВФ Іванною Голлар - обговорили виконання структурних "маяків" у рамках програми співробітництва та питання, які ще залишились, зокрема, забезпечення незалежності НБУ та антикорупційних органів.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

У зустрічі також взяли участь перший заступник міністра фінансів Денис Улютін та заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

"Вітаю з початком роботи місії МВФ для продовження нашої дискусії з метою здійснення першого перегляду Програми. Фонд є одним із ключових партнерів України для відновлення економіки країни та забезпечення макроекономічної стабільності.

Протягом року ми багато співпрацювали для досягнення позитивного результату. Сподіваюсь, що під час цієї місії ми зможемо якнайшвидше вирішити питання, які ще залишилися на порядку денному", - сказав Марченко.

"Також сторони обговорили важливість прийняття Верховною Радою України законопроєкту 5600, який створює додатковий ресурс для бюджету-2022.

Місія продовжить свою роботу протягом наступних тижнів. Представники Фонду проведуть низку зустрічей із органами виконавчої влади України для оцінки досягнення цілей Програми. Водночас будуть сформовані подальші кроки для забезпечення сталого зростання української економіки, впровадження структурних реформ та подолання наслідків коронавірусної кризи", - додали в Мінфіні.

За результатами роботи місії очікується підготовка необхідних документів для першого перегляду спільної Програми "Стенд-бай" та розгляду Радою Директорів МВФ, додали в міністерстві.

Нагадаємо:

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в рамках першого перегляду програми з Україною.

Як повідомлялося раніше, оціночна місія фонду зосереджуватиметься на питаннях незалежності НБУ, реформ та зміцнення антикорупційних інституцій.

Економічна правда