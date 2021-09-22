Вітренко каже, що заяви про собівартість видобутку газу в 1 гривню за куб – неправда

Юрій Вітренко фото: еп

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що слова головного виконавчого директора компанії Отто Ватерландера про собівартість видобутку газу в 1 грн за кубометр - неправда.

Про це Вітренко написав у Facebook.

"На жаль, як і очікувалось, наразі розкручуються неправдиві слова непрофесійного і ображеного працівника Нафтогазу, що собівартість видобутку складає 1 грн за кубометр. І зараз це будуть використовувати популісти з усіх таборів, що, мовляв, наживаються на "народному" газі.

Правда полягає в тому, що Нафтогаз систематично витрачає більше реальних грошей на видобуток газу, ніж отримує від реалізації видобутого газу. Різниця традиційно покривалася за рахунок насамперед надходжень від транзиту або фінансувалася за рахунок кредитів", - пише голова правління НАКу.

"Навіть у бухгалтерській звітності операційна собівартість є у рази вищою. А операційна собівартість - це не повна собівартість, це тільки частина", - додав він.

За його словами, найактуальніші цифри щодо собівартості розкриють з публікацією звітності за перше півріччя, підготовку якої мають завершити найближчим часом, і потім вона має бути підтверджена міжнародними аудиторами.

"Також правда полягає в тому, що Нафтогаз завчасно уклав договори на реалізацію газу для потреб населення за фіксованою на рік оптовою ціною, переважно на рівні 7,4 грн, у той час як спотові (добові, місячні тощо) ринкові ціни наразі сягають 30 грн за кубометр. Ми робимо максимум можливого для забезпечення фінансової сталості всього ланцюга поставок газу - від розвідки до кінцевого споживача", - стверджує Вітренко.

За його словами, "Нафтогаз" не наживається на "народному" газі.

Нагадаємо:

Раніше головний виконавчий директор "Нафтогазу" Отто Ватерланер в інтерв'ю ЕП розповів про собівартість виробництва газу. За його словами, видобуток газу коштує "Нафтогазу" близько 1 гривні за кубічний метр.

Водночас у департаменті з інтегрованих комунікацій "Нафтогазу" спростовують інформацію, викладену Ватерландером.

"Зокрема, не відповідають дійсності твердження пана Ватерландера щодо собівартості виробництва газу. Цифри, вказані паном Ватерландером, не містяться в жодному документі компанії, про який нам було б відомо", - заявили в компанії.

Головний виконавчий директор "Нафтогазу" Отто Ватерландер підтвердив, що написав листа наглядовій раді компанії, у якому зазначив, що "більше не відчуває, що може працювати ефективно" і має намір піти з компанії.

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Економічна правда