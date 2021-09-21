Ватерландер каже, що видобування газу коштує 1 гривню за куб, у Нафтогазі заперечують

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Головний виконавчий директор "Нафтогазу" Отто Ватерланер заявив, що газова програма "20/20" була розроблена новим на той час керівництвом "Укргазвидобування" під координуванням виконавчого директора Юрія Вітренка, а також розповів про собівартість виробництва газу. У "Нафтогазі" цю інформацію спростовують.

Про це Ватерландер розповів в інтерв'ю ЕП.

За його словами, його відносини з "Нафтогазом" почались у 2015-2016 роках, як СОО (головний виконавчий директор — ЕП) він почав працювати у 2020 році.

На питання, чи правильне твердження, що він як партнер McKinsey був залучений до розробки програми "Укргазвидобування" "20/20", Ватерландер відповів:

"Ні, це неправильно. Мене ніколи не залучали до розробки програми "20/20". Насправді програма "20/20" була розроблена новим на той час керівництвом "Укргазвидобування" (Олег Прохоренко та Олександр Романюк — ЕП) під координуванням виконавчого директора Юрія Вітренка.

Я навіть ніколи з ними не зустрічався, коли вони розробляли цю програму".

Також він пояснив, у чому полягала його роль, коли у 2015 році його залучив "Нафтогаз".

"Я почав співпрацю з "Нафтогазом", щоб розробити корпоративну стратегію для групи. Цю роботу я проводив у координуванні з Вітренком і Коболєвим. Робота була дуже інтенсивною, а стратегія – дуже успішною. Нова стратегія "Нафтогазу" рухається в тому напрямку, у якому ми її розробляли у 2015 році.

Я пам'ятаю, що обговорював з Вітренком як координатором і відповідальним у компанії за розробку цієї стратегії, чи повинні ми поставити програму "20/20" під сумнів чи ми маємо її просто інтегрувати. Вітренко сказав дуже чітко: "Підтримувати. Нам не потрібно ставити її під питання".

"Ви питали, чи я брав участь (у розробці газової програми - ред.). Відповідь: ні, не брав. Чи брала участь у розробці цієї програми McKinsey? Так, брала. Гадаю, ця робота тривала шість тижнів. Я навіть чув, що за роботу над цією програмою McKinsey не виставляла рахунок. Для компанії це була інвестиція в знайомство з "Нафтогазом", - додав він.

Також СОО "Нафтогазу" розповів про газову програму до 2025 року.

Він також сказав, що програма передбачає 25 млрд дол інвестицій до 2030 року, і "більшість цих коштів має бути інвестовано справді саме в газовидобуток".

"Ми пояснили, що бачимо 30 мільярдів кубометрів, ми роз'яснили також річний інвестиційний профіль на десять років. Ми не деталізували річних обсягів видобування, тому що в розвідці це не має жодного сенсу.

Ми можемо бути впевненими в тому, що можемо зробити в сукупності за певний час, але обсяги з того чи іншого джерела можуть бути більшими або меншими, це може відбутися раніше чи пізніше. Така природа розвідки, але щодо всього портфеля ви можете бути впевнені щодо напрямку, у якому ми рухаємося", - додав він.

На уточнення, чи йдеться про те, що завдяки інвестуванню 25 мільярдів доларів Україна збільшить видобуток з нинішніх 20 мільярдів до 30 мільярдів, він відповів:

"Правильно, на цю цифру планувалося вийти до 2030 року. Коли я озвучував цей план на презентації програми, я також пояснив, що в нас є база родовищ, яка може йти тільки вниз за обсягами видобутку через виснаженість покладів, тому ми повинні залучати інвесторів до нових родовищ".

Таким чином, названі Ватерландером інвестиції дозволять збільшити видобуток приблизно на 10 мільярдів кубометрів газу на рік - тобто кожен додатковий мільярд кубометрів газу на рік коштуватиме понад 2 мільярди доларів.

"Ще один пункт щодо видобування. Є багато нерозуміння, чи видобуток газу продукує втрати. На мій погляд, "Нафтогаз" стабільно генерує готівку. Видобуток газу коштує нам близько 1 гривні за кубічний метр. Ми продаємо газ по 7 гривень за кубометр українським домогосподарствам і підприємствам ТКЕ.

Якби "Нафтогаз" продавав газ на ринку іншим споживачам, то міг би заробити більш ніж 20 гривень за кубічний метр. Ми нехтуємо цими 13 гривнями, щоб забезпечити потреби населення і підприємств теплокомуненерго", - сказав також Ватерландер.

Водночас у департаменті з інтегрованих комунікацій "Нафтогазу" спростовують інформацію, викладену Ватерландером.

"Зокрема, не відповідають дійсності твердження пана Ватерландера щодо собівартості виробництва газу. Цифри, вказані паном Ватерландером, не містяться в жодному документі компанії, про який нам було б відомо.

Натомість зазначаємо, що актуальну собівартість буде показано у фінансовій звітності за перше півріччя, яку компанія завершує готувати, і яку мають перевірити аудитори, а планову собівартість буде вказано у фінансовому плані, який має затвердити уряд України", - заявили в компанії.

"Нафтогаз також спростовує інформацію Ватерландера щодо ролі голови правління та однієї з іноземних консалтингових компаній, а також його особистої ролі в підготовці програми "20/20", - йдеться в позиції "Нафтогазу".

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Нагадаємо:

Головний виконавчий директор "Нафтогазу" Отто Ватерландер підтвердив, що написав листа наглядовій раді компанії, у якому зазначив, що "більше не відчуває, що може працювати ефективно" і має намір піти з компанії.

Економічна правда