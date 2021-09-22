Apple планує додати в iPhone функції для виявлення депресії – ЗМІ

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Компанія Apple проводить дослідження з метою додати в iPhone функцію, яка дозволить виявляти депрсію та проблеми з психічним здоров'ям.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Про це ж свідчать документи, з якими ознайомилась газета.

"Попередні дослідження свідчать, що люди з певними психічними розладами використовують свої цифрові пристрої інакше, ніж інші", - пише WSJ.

За даними співрозмовників видання, якщо раніше компанія у сфері охорони здоров'я зосереджувалась на функціях смарт-годинників, то для дослідження психічного здоров'я планує використовувати більш конфіденційні дані iPhone.

Так, у документах, з якими ознайомилось видання, йдеться, що у компанії сподіваються створити на їх основі унікальні функції для своїх нових пристроїв.

Зазначається також, що Apple уже оголосила про співпрацю із фармацевтичною компанією Biogen, яка працює над препаратами для лікування легких когнітивних порушень, а також із Каліфорнійським університетом у Лос-Анджелесі.

У документах йдеться, що у рамках співпраці дослідники з університету будуть відстежувати дані з відеокамер, клавіатури та аудіодатчиків iPhone.

Також планують використовувати дані про висловлення користувачів, темпу і частоти їх прогулянок, режиму сну, частоти серцевих скорочень і дихання. Для аналізу можуть вимірюватися в тому числі швидкість набору тексту і частоту помилок.

Як зазначає газета, у Apple також є партнерство у галузі досліджень мозку з Університетом Дьюка, про яке сама компанія не повідомляла.

Мета співпраці - створити алгоритм, який допомагає виявити дитячий аутизм, кажуть джерела.

"Якщо будь-які з цих досліджень виявлять, що отримані дані корелюють з відповідними станами психічного здоров'я, є надія перетворити їх в додаток або функцію, яка могла б попередити людей про захворювання", - резюмує газета.

За даними джерел видання, дослідження перебувають на початковій стадії та можуть ніколи не привести до створення нових функцій в пристроях.

Нагадаємо:

Apple на конференції 14 вересня представила лінійку нових iPhone, до яких увійшли iPhone 13 та 13 mini, а також дві Pro моделі.

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Економічна правда