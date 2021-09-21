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Офіційний курс: гривня дещо ослабла до долара

Вівторок, 21 вересня 2021, 18:58
 
фото: нбу

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 22 вересня на рівні 26,7 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,36 грн (на 21 вересня – 31,37 гривні).

Нагадуємо:

21 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 – 26,72 гривні.

21 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 – 26,69 гривні.

Економічна правда

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