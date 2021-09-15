УЗ готується випустити додаткові євробонди на 200 мільйонів доларів

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Філія "Центр сервісного забезпечення" АТ "Укрзлізниця" закупить за договірною процедурою у ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" аудиторські послуги із супроводу випуску єврооблігацій шляхом додаткового розміщення облігацій участі в позиці (LPN) за 3,7 млн ​​грн.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на документацію в сервісі державних електронних торгів ProZorro.

Відповідно до документації, в УЗ виникла потреба у закупівлі додаткових аналогічних послуг у того самого учасника, який надає аналогічні послуги по попередньому розміщенню євробондів компанії.

"На засіданні правління АТ "Укрзалізниця" 2 вересня 2021 року було прийнято рішення про початок роботи по залученню зовнішніх запозичень з міжнародного ринку капіталу шляхом додаткового випуску облігацій участі в позиці на суму не менше ніж 200 млн дол для потреб АТ "Укрзалізниця" на фінансування капітальних витрат", - йдеться у повідомленні ЦГЗ УЗ в системі ProZorro.

Специфіка процедури додаткового випуску облігацій участі в позиці (LPN) передбачає, що випуск буде здійснений за параметрами основного випуску, який відбувся в липні 2021 року, додає видання.

Нагадаємо:

У липні "Укрзалізниця" розмістила п'ятирічні євробонди на 300 мільйонів доларів під 7,875% річних.

Як заявили в компанії, попит на купівлю вдвічі перевищив пропозицію "Укрзалізниці", заявки на фінансування отримані від 70 інвесторів – в основному з Великобританії та Швейцарії.

Залучені кошти "Укрзалізниця" направить на обслуговування боргових зобов'язань компанії і на погашення кредиту перед дочірнім банком російського "Сбєрбанку" в Україні.

Частину коштів також планується направити на поповнення оборотного капіталу "Укрзалізниці".