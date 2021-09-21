Система електронних платежів наступного року запрацює цілодобово

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Нове покоління системи електронних платежів (СЕП) запрацює з 20 серпня 2022 року, вона працюватиме цілодобово 7 днів на тиждень.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Система запрацює на базі міжнародного стандарту ISO 20022. Завдяки цьому, кажуть в НБУ, платіж матиме додаткову інформацію, а значну кількість процесів під час оброблення платежів можна буде автоматизувати.

Для злагодженого переходу на нове покоління СЕП українські банки, Держказначейство, Нацдепозитарій та інші повинні до 31 жовтня цьогоріч підключитися до тестового стенду для комплексного тестування взаємодії з системою.

До 20 серпня 2022 року учасники повинні внести зміни до регламентів роботи своїх систем автоматизації, формування балансів за день та іншої звітності.

Відтак, з 20 серпня наступного року усі міжбанківські платіжні операції відбуватимуться через СЕП нового покоління.

Нагадуємо:

Система електронних платежів Нацбанку запрацює у цілодобовому режимі до кінця 2022 року.

З 3 серпня 2020 року система електронних платежів запрацювала у режимі 23/7 - відтепер система доступна для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень.

Економічна правда