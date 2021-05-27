Голова НБУ розповів, коли система електронних платежів запрацює у режимі 24/7

Система електронних платежів Нацбанку запрацює у цілодобовому режимі до кінця 2022 року.

Про це повідомив у Facebook голова НБУ Кирило Шевченко.

"Наступний наш глобальний проєкт - переведення платіжної інфраструктури України на міжнародний стандарт ISO20022, на основі якого Нацбанк вже почав розробку нового покоління нашої системи міжбанківських платежів - СЕП. До кінця 2022 року ми повинні не лише модернізувати СЕП відповідно до цього міжнародного стандарту, а й перевести її роботу в режим 24/7", - написав він.

Нагадаємо:

З 3 серпня 2020 року система електронних платежів запрацювала у режимі 23/7 - відтепер система доступна для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень.

Економічна правда