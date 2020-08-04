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Система електронних платежів запрацювала у режимі 23/7

Вівторок, 4 серпня 2020, 10:25
 

З 3 серпня 2020 року система електронних платежів запрацювала у режимі 23/7 - відтепер система доступна для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку у Facebook.

"Перехід на розширений регламент роботи пройшов успішно. Відтепер система доступна для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень.

Першими уночі 03 серпня цього року в системі здійснили платежі АТ "Альфа Банк", АТ "Перший інвестиційний банк", АТ "ІдеяБанк". На світанку до них приєдналися ще два банки – АТ КБ "ПриватБанк" та АТ "Ощадбанк", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж першої доби роботи за новим регламентом платежі в СЕП здійснювали всі 75 банків України та Державна казначейська служба України, з них чотири банки (АТ "Альфа Банк", АТ "ОТП БАНК", АТ КБ "ПриватБанк", АБ "УКРГАЗБАНК") відправляли початкові платежі в СЕП до кінця доби. 

Повідомляється, що загалом протягом банківського дня 3 серпня в системі було оброблено 1,6 млн платежів на загальну суму понад 119 млрд грн.

"Тепер клієнти банків матимуть майже цілодобовий доступ до фінансових послуг та зможуть проводити чутливі до часу платежі в зручному для них режимі.

Це позитивно сприятиме розширенню фінансової інклюзії, впровадженню нових інноваційних інструментів безготівкового переказу коштів та зростанню частки безготівкових розрахунків", – заявив директор Департаменту інформаційних технологій НБУ Володимир Нагорнюк.

У НБУ додали, що робота СЕП у режимі 23/7 стане першим етапом для переходу системи на цілодобовий режим роботи.

"Тепер Національний банк працюватиме, щоб реалізувати в СЕП "безшовний" режим роботи 24/7", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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НБУ

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