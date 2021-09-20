Будівництво аеродрому в Дніпрі: новим підрядником став "фаворит" "Укравтодору"

фото: прес-служба аеропорту

Переможцем нового тендеру на будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпро" стала турецька компанія "Онур Конструкціон Інтернешнл" із пропозицією в 5,64 млрд грн.

Про це свідчать дані в системі Prozorro.

Тендер оголосили 26 липня, очікувана вартість становила 5,71 млрд грн.

Окрім "Онур Конструкціон Інтернешнл", у тендері взяла участь компанія "Ростдорстрой", яка запропонувала 5,65 млрд грн.

За умовами тендеру, підрядник має побудувати 3,2 км злітно-посадкової смуги, руліжні доріжки, перон і необхідну злітно-посадкову інфраструктуру.

Термін - до 21 грудня 2024 року.

Як пише видання "Наші гроші", "Онур Конструкціон Інтернешнл" посідає друге місце у рейтингу найбільших підрядників "Укравтодору" по ремонту доріг (частка - 14%).

Нагадаємо:

Раніше Держпідприємство "Фінансування інфраструктурних проєктів" розірвало угоду з компанією "Альтіс-Констракшн" на будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпро" за 3,95 млрд грн і оголосило новий тендер на ці роботи з очікуваною вартістю 5,71 млрд грн.

На початку року переможцем аукціону на вибір генпідрядника будівництва нового аеродромного комплексу в міжнародному аеропорту "Дніпропетровськ" стала компанія "Альтіс-Констракшн" тестя ексглави ДФС Романа Насірова.

ТОВ "Альтіс-Констракшн", кінцевим бенефіціаром якої, за даними порталу YouControl, є тесть Насірова Олександр Глімбовський, запропонувало на аукціоні 3,95 млрд грн при очікуваній вартості в 5,7 млрд грн.

Економічна правда