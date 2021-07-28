Будівництво нового аеродрому в Дніпрі: розірвали угоду з підрядником і оголосили новий тендер

фото: прес-служба аеропорту

Держпідприємство "Фінансування інфраструктурних проєктів" розірвало угоду з компанією "Альтіс-Констракшн" на будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпро" за 3,95 млрд грн і оголосило новий тендер на ці роботи з очікуваною вартістю 5,71 млрд грн.

Про це свідчать дані на майданчику IZI.TRADE, який офіційно приєднаний до системи Prozorro.

Тендер оголосили 26 липня, очікувана вартість - 5,71 млрд грн.

Статус тендеру - активний (подання пропозицій), аукціон запланований на 4 жовтня.

Як пишуть "Наші гроші" з посиланням на джерела, новий аукціон завершиться перемогою "Автомагістралі-Південь" або "Онуру" "з ціною, яка не надто буде відрізнятись від очікуваної вартості".

"Або ж у випадку значного зниження ціни потім будуть укладені додаткові контракти по переговорній процедурі на суму до 50% від первісного підряду через "необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника", як то часто буває з цією компанією", - пише видання.

"Наші гроші" пишуть, що на початку року переможцем аукціону на будівництво стала "Альтіс-Констракшн", переможець знизив свою ціну на 31% до 3,95 млрд грн.

"Основними конкурентами були фаворити Укравтодору, які так само дуже сильно знижували свої пропозиції, однак не могли його наздогнати, бо "Альтіс" на старті зробив найдешевшу пропозицію і у подальшому утримував право робити останню ставку, вже бачачи ,які пропозиції зробили конкуренти.

Відтак "Альтком" програв "Альтісу" 10 тис грн, а "Автомагістраль-Південь" - 20 тис грн", - додає видання.

Як зазначають журналісти, формально причиною розриву контракту з "Альтісом" замовник назвав "невиконання або неналежне виконання підрядником зобов’язань, передбачених договором". Також оголошено, що кошти підряднику по цій угоді не сплачувались взагалі.

Нагадаємо:

На початку року переможцем аукціону на вибір генпідрядника будівництва нового аеродромного комплексу в міжнародному аеропорту "Дніпропетровськ" стала компанія "Альтіс-Констракшн" тестя ексглави ДФС Романа Насірова.

ТОВ "Альтіс-Констракшн", кінцевим бенефіціаром якої, за даними порталу YouControl, є тесть Насірова Олександр Глімбовський, запропонувало на аукціоні 3,95 млрд грн при очікуваній вартості в 5,7 млрд грн.

Економічна правда