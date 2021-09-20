Мінцифри хоче залучити Apple до перепису населення

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Міністерство цифрової трансформації хоче співпрацювати з Apple для перепису населення у вигляді оренди обладнання для його проведення, перепис планують виконати у 2023 році.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

У відомстві нагадали, що офіційний перепис населення відбудеться у 2023 році, а востаннє його проводили ще у 2001 році.

Мінцифри наразі розробляє проєкт, аби провести такий процес максимально технологічно. На його реалізацію з бюджету планують виділити 80 мільйонів гривень цього року.

Наприкінці цього року, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, відомство окремо презентує, як проходитиме перепис. Зокрема, якими будуть його терміни, як він фінансуватиметься.

"Ми не використовуватимемо інструменти 20-річної давнини, а залучимо найкращі світові рішення", — переконує міністр.

Він розповів, що Мінцифри вивчає досвід інших країн у цій сфері. Наприклад, під час зустрічі української делегації з топменеджментом Apple у США сторони обговорили можливість співпраці щодо перепису населення.

"Сьогодні багато брендів готові продати техніку, яка потрібна під час перепису і після нього стане неактуальною. Apple під час перепису населення у США надавала велику частку техніки в оренду на кілька тижнів. Це величезна економія державних коштів", – пояснив Федоров.

Нині у Мінцифри розглядають пропозиції різних компаній – Apple була першою, з ким провели зустріч.

Нагадуємо:

Згідно проєкту державного бюджету на 2022 рік на підготовку до Всеукраїнського перепису населення виділяють 400 млн грн. Але міністр фінансів Сергій Марченко під час презентації документу розповів, що ухвалення "податкового" законопроєкту 5600 може збільшити фінансування перепису до 1,7 млрд грн.

Бюджетний комітет погодив виділення понад 82 мільйонів гривень на підготовку до проведення перепису населення України у 2023-му році.

Економічна правда