Amazon платитиме 50 фунтів працівникам, що вчасно приходять на роботу
Amazon пропонуватиме щотижневий бонус у розмірі 50 фунтів стерлінгів (близько 88 євро) для штатного персоналу на окремих локаціях у Великобританії для тих, хто вчасно приходить на роботу.
Про це повідомляє ВВС.
Винагороду зможуть отримати працівники, які не мають жодного пропуску згідно затвердженого графіку. Винятком є вихідні, пов’язані з інвалідністю та COVID-19.
У компанії кажуть, що такий крок допоможе їй задовольнити вищих попит влітку та на Різдво.
Бонус виплачуватиметься раз на тиждень.
Нагадуємо:
Засновник Amazon Джефф Безос 5 липня залишив посаду CEO онлайн-ритейлера.
У листопаді торік працівники Amazon та міжнародні організації протестували у 15 країнах світу у "чорну п’ятницю" через неналежні умови праці у компанії. Тоді йшлося про вимоги збільшення заробітної плати, дій щодо кліматичних змін та можливості вільного існування профспілок.
Економічна правда
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