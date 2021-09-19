У США відкликають понад 158 тисяч пікапів Toyota Tundra

Компанія Toyota відкликає в США більше 158 тисяч пікапів Tundra через проблеми з фарами, що теоретично може призвести до займання.

Про це повідомляє autonews.

Зокрема, під цюкампанію потрапили 158 489 автомобілів Toyota Tundra, які були випущені в 2018-2021 роках. Всі вони оснащуються галогенними фарами.

У повідомленні говориться, що у галогенних фар електричний ланцюг може при включенні дальнього світла одночасно живити і фари ближнього світла. Це може привести до поломки фар, а в деяких випадках до займання.

Чи були з-за даного дефекту зареєстровані загоряння автомобілів - не повідомляється. Стверджується, що це малоймовірно, але можливо в теорії. "Сервісна кампанія для Toyota Tundra в США почнеться 1 листопада. Компанія Toyota обіцяє, що її дилери все уважно перевірять і якщо виявлять дефект, то безкоштовно усунуть його. Також буде виплачена компенсація водіям, які раніше усунули самостійно цей дефект", - резюмували у виданні.

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