Шмигаль розповів, які проекти складають потенційні інвестиції в рамках "інвестнянь"

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Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що UkraineInvest, по закону про "інвестнянь", вже отримав заявки майже на 2 мільярди доларіві розповів що саме це за проекти.

Про це він написав у facebook.

Він заявив, що з цих грошей: агропереробка - 9 проєктів на 534 млн дол, а у цілому переробна промисловість і виробництво - це ще 9 проєктів на 516 млн дол.

"Також заплановані 5 проектів з логістики на 531 млн дол. До сфери транспорту і туризму відносяться проєкти на 138 млн дол. Відповідні ініціативи - це лише початок реалізації нової інвестиційної стратегії Уряду", - резюмував він.

Нагадуємо:

Потенційні інвестиції в рамках програми підтримки проектів зі значними інвестиціями UkraineInvest за півроку становили 2 мільярди доларів.

Кабінет Міністрів України ухвалив усі необхідні підзаконні акти, що дозволить практично використовувати закон про "інвестнянь" – потенційні інвестори відтепер можуть подавати заявки.

В рамках ухваленого закону про "інвестнянь" UkraineInvest за три місяці отримав 15 запитів від потенційних інвесторів на загальну суму понад 1 млрд доларів.

Президент Володимир Зеленський підписав ініційований ним закон, який, зокрема, передбачає, що до 1 січня 2035 року від оподаткування ввізним митом звільняється устаткування та обладнання, яке ввозитиметься в Україну для реалізації інвестпроєктів.

Передбачено підтримку проектів з інвестиціями понад 20 млн євро. Також серед обов'язкових вимог до проектів – не менше 80 робочих місць із зарплатою, що буде більшою за середню у регіоні на 15 %.