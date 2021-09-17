Система для моніторингу "олігархів" вже готова - РНБО

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Рада нацбезпеки та оборони з серпня ввела в експлуатацію систему моніторингу "олігархів", яка використовуватиметься у разі ухвалення Верховною Радою законопроєкту №5599.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів на брифінгу 17 вересня за підсумками засідання.

Він нагадав, що апарату РНБО було поставлено завдання створити систему моніторингу на виконання законопроєкту №5599 у разі його ухвалення в цілому. Данілов повідомив, що відповідну аналітичну систему третього класу було введено в експлуатацію з серпня 2021 року.

Система моніторингу має три рівні роботи, вона може працювати з відкритими документами, документами для службового користування та документами з грифом "таємно". "Таких систем в Україні майже не існує", - заявив секретар РНБО.

"Система побудована так, аби у разі прийняття Радою закону ми могли одразу відреагувати на всі ті питання, які перед нами ставить законодавець", - резюмував Данілов.

Нагадуємо:

Президент та Рада нацбезпеки доручили органам центральної виконавчої влади до 7 вересня підготувати для обговорення проєкт системи моніторингу олігархів.

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні 17 вересня розглянув законопроєкт "про олігархів" №5599 та рекомендував Верховній Раді його ухвалити у цілому.

Державна уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова надала зауваження до "антиолігархічного" законопроєкту, за її словами документ може суперечити Конституції та порушувати права людини, а відтак не має бути підтриманим.

Народні депутати у першому читанні ухвалили президентський законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Економічна правда