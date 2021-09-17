Укрзалізниця має палива на 9 діб – переконують, що зупинки не буде

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Тимчасовий очільник Укрзалізниці Олександр Камишін заявив, що у підприємства залишилося палива на 9 діб, проте він впевнений, що зупинки потягів не станеться.

Про це він розповів на брифінгу за підсумками першого засідання Антикризового штабу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що УЗ цьогоріч вже двічі зупинялася через відсутність палива, а на сьогодні залишку в системі вистачить на дев'ять діб.

"Ми працюємо з постачальниками палива за рамковою угодою, але є одна біда. Рамкова угода прив'язана до європейських індексів, і вони не завжди відіграють ту ситуацію, яка складається в Україні", – пояснює Камишін.

За його словами, постачальникам УЗ не завжди вигідно постачати пальне за формульною ціною, прив'язаною до таких індексів. Відтак, вони спершу поставляють паливо "туди, де маржа вище, а потім УЗ".

"Внаслідок цього нам дуже важко наразі вдається відтискати поставки палива у наших контрагентів", – розповів він.

За словами Камишіна, УЗ потребує рішення, яке б дозволило швидше закуповувати паливо, коли його рівень знижується. Він переконаний у тому, що УЗ не допустить зупинки роботи через відсутність палива.

Наступне засідання штабу планується у жовтні.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів 8 вересня на засіданні схвалив створення Антикризового штабу з відновлення сталого функціонування "Укрзалізниці", до нього увійшли представники низки міністерств та бізнес-асоціацій.

На засіданні парламенту 9 вересня Тимчасова слідча комісія для перевірки стану УЗ представила свій звіт, у якому вказала на те, що правління та наглядова рада не виконує свою роботу згідно плану, а третину ресурсу основних фондів було втрачено.

Збитки "Укрзалізниці" від корупції на закупівлях детективи Національного антикорупційного бюро оцінили у 8 млрд грн за 2020 рік – це 1 млн грн у годину.

Рада нацбезпеки у липні ініціювала введення тимчасового керівництва на Укрзалізниці до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління товариства через критичний стан підприємства, що становить загрозу нацбезпеці.

Економічна правда