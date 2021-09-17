Рада може на початку жовтня прийняти закон про біометан

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Верховна Рада може на початку жовтня підтримати законопроєкт, який передбачає визначення терміну "біометан" і впровадження гарантій його походження.

Про це заявив радник голови правління "Нафтогазу" Олексій Рябчин під час круглого столу, передає "Укрінформ".

"Хочу привітати колег з прийняттям у першому читанні законопроєкту про біометан. Я спілкувався з віцепрем’єркою з питань євроінтеграції Ольгою Стефанішиною, яка планує євроінтеграційний день у парламенті і розглядається можливість провести 5 жовтня друге читання цього законопроєкту.

Це поки попередня інформація, однак сподіваємось, що так і буде. Наразі йде робота над правками до цього документа", - розповів Рябчин.

За його словами, законопроєкт є важливим для "Нафтогазу", оскільки окрім збільшення видобутку газу і успішного проходження опалювального сезону, "Нафтогаз" зацікавлений і у розвитку низьковуглицевого бізнесу.

"Ми готові до інвестицій у газові біометанові проєкти. Готові до партнерства з різними компаніями, як міжнародними, так і українськими. Першочергове для нас завдання - це заміщення газу.

Будь-яка кількість газу, яка може бути заміщена, - це користь для економіки та населення", - додав він.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 9 вересня підтримала у першому читанні законопроєкт, що спрямований на розвиток ринку біометану в Україні, зокрема – залучення інвестицій та розширення експорту.

Оператор газотранспортної системи України розглядає можливість її використання для транспортування біометану та водню, адже світ "рухається до часу, коли викопне паливо не буде використовуватися".