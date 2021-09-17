Програму закупівель УЗ виконано менш ніж на третину — керівник компанії

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В.о. голови правління УЗ, член Антикризового штабу з відновлення сталого функціонування УЗ Олександр Камишін заявив, що програму закупівель "Укрзалізниці" на сьогодні виконано менш ніж на третину, а за деякими позиціями закупівель взагалі немає.

Про це він сказав під час брифінгу, присвяченого ситуації із закупівлями, передає "Інтерфакс-Україна".

"Десять років тому закуповували 100 тис тонн рейок на рік. П'ять років тому - 50 тис тонн. На сьогодні у 2021 році закуплено просто 129 тонн. Схожа ситуація і щодо стрілочних переводів", - заявив Камишін.

За його словами, вирішення цієї проблеми перебуває не лише в компетенції УЗ: для цього необхідна допомога і наглядової ради, і Міністерства інфраструктури, уряду та Верховної Ради.

"Сподіваюся, що одним із кінцевих рішень роботи штабу будуть пропозиції та закони, які дадуть змогу не потрапляти в такі пастки, як зараз із закупівлями.

Цей круглий стіл - дуже важливий, оскільки всі учасники процесу, не ховаючись, можуть відверто назвати речі своїми іменами, а з боку Мінінфраструктури ми бачимо партнера, готового до вирішення проблеми УЗ", - заявив член наглядової ради компанії Сергій Лещенко.

За словами Камишіна, наступне засідання штабу відбудеться за місяць.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів 8 вересня на засіданні схвалив створення Антикризового штабу з відновлення сталого функціонування "Укрзалізниці", до нього увійшли представники низки міністерств та бізнес-асоціацій.

На засіданні парламенту 9 вересня Тимчасова слідча комісія для перевірки стану УЗ представила свій звіт, у якому вказала на те, що правління та наглядова рада не виконує свою роботу згідно плану, а третину ресурсу основних фондів було втрачено.

Збитки "Укрзалізниці" від корупції на закупівлях детективи Національного антикорупційного бюро оцінили у 8 млрд грн за 2020 рік – це 1 млн грн у годину.

Рада нацбезпеки у липні ініціювала введення тимчасового керівництва на Укрзалізниці до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління товариства через критичний стан підприємства, що становить загрозу нацбезпеці.