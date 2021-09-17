Мінекономіки хоче зменшити тіньову економіку до 25% до 2025 року

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Міністерство економіки планує до 2025 року зменшити частку тіньової економіки до 25% ВВП з 30% на сьогодні.

Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр економіки Олексій Любченко під час засідання Міжвідомчої робочої групи з детінізації економіки, повідомляє пресслужба відомства.

Незабаром, додав він, буде розроблено трирічний план заходів щодо зменшення тінізації економіки до такого показника.

Зокрема, потреба розв'язання проблем тінізації економіки визначена Стратегією економічної безпеки України на період до 2025 року, введена в дію указом президента.

Під час першого засідання групи учасники розглянули три питання: оцінку тенденцій тіньової економіки в Україні, роль фінансового сектору в процесах тінізації економіки України та протидію тінізації тютюнової галузі України.

Директор Інституту економіки та прогнозування НАН України Валерій Геєць серед першопричин функціонування тіньової економіки назвав, зокрема, низький рівень доходів населення, корумпованість окремих ланок та нездатність держави повною мірою виконувати свої функції (регулювання та контроль).

У секторальному розрізі, група зафіксувала, що фінансовий сектор на 37% знаходиться "у тіні". Допомогти зі зменшенням частки можуть додаткові вимоги регулювання роботи страхових компаній, посилення фінмоніторингу, кажуть у групі.

Щодо тінізації тютюнової галузі, було ухвалене рішення посилити контроль за діяльністю компаній, що здійснюють операції з підакцизними товарами. Також вирішили активізувати заходи з виявлення фактів незаконного виготовлення, реалізації тютюнових виробів, налагодити обмін інформацією в рамках міжнародного співробітництва.

"Сьогодні за результатами роботи будуть сформовані протокольні рішення з усіх питань, упродовж наступних кількох тижнів опрацюємо їх з причетними та визначимо відповідальних виконавців, терміни виконання та ключові показники ефективності (КРІ)", – резюмував Любченко.

Нагадуємо:

Уряд створив міжвідомчу робочу групу щодо детінізації економіки та розвитку добросовісної конкуренції - робочу групу очолив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко.

Економічна правда